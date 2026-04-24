В Красноярском крае чиновники засыпали грунтом теплосети и похитили 18 млн

В Краснотуранском районе чиновники засыпали грунтом неотремонтированные теплосети и похитили 18,4 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Летом 2024 года МКУ «Служба заказчика Краснотуранского района» заключило два контракта с местным МУП «Краснотуранское РМПП ЖКХ» на капитальный ремонт тепловых сетей на улицах Калинина и Октябрьской. Планировалась полная замена труб, демонтаж старых колодцев и плит, установка новых лотков. На эти цели из районного бюджета выделили 18,4 миллиона рублей.
Однако, как показала позже экспертиза, подрядчик изначально не собирался выполнять работу в полном объёме. Старые конструкции остались нетронутыми, новые так и не появились. Исполняющие обязанности руководителя «Службы заказчика», действуя в сговоре с заместителем главы района, курировавшим ЖКХ, решили просто засыпать недоделанные участки грунтом — чтобы визуально скрыть дефекты перед проверкой.
Несмотря на обязательные процедуры приёмки (создание комиссий, независимая экспертиза), чиновники проигнорировали все правила, подписали акты выполненных работ и перевели подрядчику полную сумму.
Экспертиза установила: невыполненные работы оцениваются в 3,8 миллиона рублей. Более того, без этих ключевых этапов вся «реконструкция» оказалась бесполезной — системы не работают должным образом. Общий ущерб бюджету составил все 18,4 миллиона рублей. Имущество обвиняемых арестовано.
Прокурор утвердил обвинение по пп. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из личной заинтересованности). Максимальное наказание — до 10 лет колонии. Дело рассмотрит Краснотуранский районный суд. В отношении других фигурантов дела выделены в отдельное производство.
