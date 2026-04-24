Часть Ошарской улицы в Нижнем Новгороде перекроют для строительства сетей

Для проведения ремонтных работ с 16 мая будет полностью перекрыто движение транспорта по Ошарской улице от перекрестка с улицей Октябрьской до перекрестка с Грузинской. Кроме того, с 27 апреля на этом же участке дороги будет введен запрет на парковку с нечетной стороны улицы.