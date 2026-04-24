Калининградские астрономы засняли шаровое скопление в созвездии Геркулеса. Работу провели специалисты БФУ имени Канта. Об этом сообщили на сайте Калининградского астрономического союза.
Специалисты засняли шаровое скопление M 13. Оно находится примерно в 25 тысячах световых лет от Земли. Невооружённым взглядом скопление можно разглядеть только при идеальных погодных условиях.
«M 13 представляет собой классическое шаровое звёздное скопление — тесно связанную гравитацией шарообразную структуру. Размеры и плотность “звёздного населения” скопления впечатляют: при диаметре в 150 световых лет в M 13 находится несколько сотен тысяч звёзд! Из-за такой высокой плотности звёзд расстояния между ними внутри скопления в сотни раз меньше, чем в нашей части Галактики», — рассказали эксперты.
Специалисты снимали скопление на камеру ZWO 533 MM с объективом Samyang 135 mm. Технику установили на систему из двух камер на общем приводе. Работы проводили безлунными ночами. Астрономы набирали отдельные кадры с выдержкой по пять минут каждый на протяжении восьми часов.
«После завершения съёмочной сессии сотня отдельных кадров с помощью специального программного обеспечения была сведена воедино, чтобы получить красивое фото M 13 в большом разрешении», — рассказали в КАС.