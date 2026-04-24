Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове выписывают из больницы дочку умершей после родов мамы из Новочеркасска

Кроху лечили от воспаления легких, а теперь отец и бабушка забрали ее домой.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 24 апреля, из ростовской больницы выписывают дочь умершей после родов жительницы Новочеркасска — 27-летней Анны. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала бабушка малышки.

— Когда Арину перевезли в Ростов, врачи нашли у нее двустороннее воспаление легких и лечили больше двух недель. Наконец, пришли хорошие анализы, и нас выписывают домой, — поделилась Валентина Ивановна.

Напомним, 5 апреля Анна приехала в роддом в Новочеркасске, она должна была родить второго ребенка, дочку. В течение дня женщина в переписке делилась с подругой на невыносимые боли, которые ее мучили, несмотря на введение эпидуральной анальгезии. Она писала подруге, что ее обезболили четырежды. После роженица впала в кому, и после этого путем кесарева сечения на свет появилась Арина.

Анну отвезли в ростовскую больницу, где у нее, по словам родных, за несколько часов четырежды останавливалось сердце. Вечером седьмого апреля женщина умерла, так и не увидев своего ребенка. Смерть Анны расследуют правоохранительные органы, минздрав региона ведет проверку.

Сегодня малышку Арину вместе с ее бабушкой Валентиной Ивановной встречают отец девочки Иван и пятилетний брат Руслан, который еще только предстоит узнать, что мамы больше нет.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.