В Ростове выписывают из больницы дочку умершей после родов мамы из Новочеркасска

В пятницу, 24 апреля, из ростовской больницы выписывают дочь умершей после родов жительницы Новочеркасска — 27-летней Анны. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказала бабушка малышки.
— Когда Арину перевезли в Ростов, врачи нашли у нее двустороннее воспаление легких и лечили больше двух недель. Наконец, пришли хорошие анализы, и нас выписывают домой, — поделилась Валентина Ивановна.
Напомним, 5 апреля Анна приехала в роддом в Новочеркасске, она должна была родить второго ребенка, дочку. В течение дня женщина в переписке делилась с подругой на невыносимые боли, которые ее мучили, несмотря на введение эпидуральной анальгезии. Она писала подруге, что ее обезболили четырежды. После роженица впала в кому, и после этого путем кесарева сечения на свет появилась Арина.
Анну отвезли в ростовскую больницу, где у нее, по словам родных, за несколько часов четырежды останавливалось сердце. Вечером седьмого апреля женщина умерла, так и не увидев своего ребенка. Смерть Анны расследуют правоохранительные органы, минздрав региона ведет проверку.
Сегодня малышку Арину вместе с ее бабушкой Валентиной Ивановной встречают отец девочки Иван и пятилетний брат Руслан, который еще только предстоит узнать, что мамы больше нет.
