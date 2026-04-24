В Якутске на месте острога обнаружили более 4,5 тыс. артефактов

ЯКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Археологи в Якутске обнаружили на раскопках в центре города, где располагался в старину Якутский острог, более 4,5 тыс. артефактов, сообщили в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени М. К. Аммосова.
«24 апреля в Музее археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета состоялось открытие выставки “Якутский острог: сохраняя историю строим будущее. Новые открытия”. В экспозиции представлены результаты двух лет археологических исследований, в ходе которых были получены новые материалы по истории Якутского острога. Находки относятся к концу XVII — первой половине XVIII вв. Среди экспонатов — берестяные изделия, хозяйственная утварь, фрагменты бондарных изделий, посуды, предметы одежды и другие находки — то, что составляло быт жителей острога», — говорится в сообщении.
Как рассказала директор Музея археологии и этнографии СВФУ Лилия Алексеева, более 4,5 тыс. находок было обнаружено в ходе раскопок. «Сегодня мы представляем только малую толику этих находок. Это древняя история нашего родного Якутска. Тот исторический период, который мы представляем, был уже известен из письменных источников, было много документов, берестяных отписок, которые сейчас называют грамотами. Но, на мой взгляд, именно археологические исследования позволяют делать эту историю сделать образной, близкой к восприятию людей. На выставке представлены и делопроизводство, и досуг, и личные вещи жителей исторического памятника», — отметила она.
Раскопки проводились при поддержке регионального управления по охране объектов культурного наследия. Работы проведены под руководством научно-производственного объединения «Северная археология-1», экспозиция о Якутском остроге создана при поддержке группы компаний «Утум+».
Известно, что местность, где прошли раскопки, входила в городскую черту застройки уже с XVII века, при этом являлась городским центром. Общая площадь раскопок составила свыше 2 тыс. кв. м. Среди наиболее важных открытий — были обнаружены первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты.