В Якутске на месте острога обнаружили более 4,5 тыс. артефактов

Как рассказала директор Музея археологии и этнографии СВФУ Лилия Алексеева, более 4,5 тыс. находок было обнаружено в ходе раскопок. «Сегодня мы представляем только малую толику этих находок. Это древняя история нашего родного Якутска. Тот исторический период, который мы представляем, был уже известен из письменных источников, было много документов, берестяных отписок, которые сейчас называют грамотами. Но, на мой взгляд, именно археологические исследования позволяют делать эту историю сделать образной, близкой к восприятию людей. На выставке представлены и делопроизводство, и досуг, и личные вещи жителей исторического памятника», — отметила она.