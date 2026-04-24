На компенсации перевозчикам в Ростове выделили 118,7 млн рублей

В 2025 году власти Ростова‑на‑Дону направили 118,7 млн рублей транспортным предприятиям в качестве компенсации разницы между фактическим тарифом для пассажиров и экономически обоснованной стоимостью перевозок.
Экономически обоснованный тариф учитывает все затраты перевозчиков:
зарплаты сотрудников;
амортизацию подвижного состава;
расходы на электроэнергию;
затраты на ремонт и обслуживание;
административные издержки.
Актуальные показатели на начало 2026 года: расчётный тариф для троллейбусов — 72,59 рубля (ранее — 43,6 рубля); расчётный тариф для трамваев — 79,63 рубля (ранее — 64,4 рубля); стоимость проезда для пассажиров — 34 рубля.
Рост тарифов обусловлен удорожанием электроэнергии, материалов и комплектующих.
Компенсации из городского бюджета предоставляются с 2024 года. За период с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года индекс потребительских цен на услуги вырос на 21,7%, при этом тариф для населения остался неизменным.