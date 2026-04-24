Ватерполистки сборной России уверенно вышли в полуфинал Кубка мира

Женская сборная России с крупным счётом обыграла в четвертьфинале Бразилию на Кубке мира в дивизионе «Б», игры которого принимает Мальта.
Сегодня в первом раунде плей-офф россиянки по всем статьям были сильнее бразильянок — 22:5 (3:0, 7:3, 4:2, 8:0).
Две ватерполистки нижегородского «Буревестника» отметились забитыми мячами: Дарья Клюева — 2 гола, Виктория Гуськова — 1.
Завтра в полуфинале сборная России встретится с победителем пары Канада — Великобритания.
