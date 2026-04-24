Волгоградцев приглашают на вечер французской музыки

Воскресный вечер в Волгоградской филармонии будет посвящен музыке французских композиторов. В концерте прозвучат сочинения трех ярких представителей французской композиторской школы. Управлять Волгоградским академическим симфоническим оркестром будет 26 апреля заслуженный деятель искусств Воронежской области, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Игорь Вербицкий.
Программу откроет прелюдия «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси. Продолжит музыкальный вечер премьера концерта для двух фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка. В финале прозвучит знаменитая «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.
«Эти произведения отличает эмоциональная глубина и способностью передавать сложные чувства и настроения. Для ценителей музыки вечер станет по-настоящему уникальным», считает Игорь Вербицкий.