В Мининском университете стартует второй поток повышения квалификации учителей

В Мининском университете 4 мая стартует второй поток курсов повышения квалификации для учителей математики, физики, химии, биологии и информатики со всего ПФО. Согласно комплексному плану правительства РФ, именно Мининский университет является ответственным за усиление подготовки педагогов естественно-математического блока вплоть до 2030 года. В проведении курсов будут задействованы эксперты предметных комиссий ЕГЭ, победители профессиональных конкурсов и индустриальные партнеры.
— Главная задача курсов повышения квалификации Мининского университета — стать надежным помощником для учителей: предложить методы обучения, обеспечивающие формирование устойчивого интереса школьников к решению исследовательских, технологических задач, — рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
По словам ректора, в вузе учителям преподают не только теорию, но и дают практические навыки. Во время курсов они знакомятся с успешными практиками коллег и получают знания напрямую от индустриальных партнеров, которые рассказывают о современных технологиях и инновациях.
— Нам важно дать инструменты для разработки содержания математического и естественно-научного образования, актуального для текущего времени и интересного детям, — подчеркнул Виктор Сдобняков.
Занятия для нижегородских педагогов будут идти на площадках Кванториума Мининского университета, в Центре экспериментальной физики и цифровых лабораториях. Для учителей из других регионов ПФО будут организованы видеоконференции. С помощью дистанционных технологий они тоже смогут познакомиться с успешными практиками естественно-научного и математического образования, апробированными в Нижегородской области. Планируется, что в 2026 году передовые методики преподавания точных и естественных наук смогут освоить почти четыре тысячи учителей со всего ПФО.
