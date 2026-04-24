В Мининском университете стартует второй поток повышения квалификации учителей

Занятия для нижегородских педагогов будут идти на площадках Кванториума Мининского университета, в Центре экспериментальной физики и цифровых лабораториях. Для учителей из других регионов ПФО будут организованы видеоконференции. С помощью дистанционных технологий они тоже смогут познакомиться с успешными практиками естественно-научного и математического образования, апробированными в Нижегородской области. Планируется, что в 2026 году передовые методики преподавания точных и естественных наук смогут освоить почти четыре тысячи учителей со всего ПФО.