В Новосибирске начался ремонт улицы Земнухова

В Новосибирске стартовал ремонт участка улицы Земнухова. Сейчас на объекте ведётся фрезерование покрытия, а в ночное время подрядчики приступят к укладке нового слоя асфальта. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Ремонт охватывает почти 700-метровый отрезок дороги от улицы Тюленина до Краузе. На проведение работ выделено 21 млн рублей. Общая площадь обновляемого покрытия составит более 8 тысяч квадратных метров. Завершить ремонт планируется до середины мая.
В целом в текущем дорожном сезоне в Новосибирске запланировано обновление 34 объектов общей протяжённостью около 38 километров. В перечень вошли, в частности, улицы Татьяны Снежиной, Выборная и Шевелёва.
Согласно заключённым контрактам, подрядные организации должны завершить все работы к сентябрю текущего года.