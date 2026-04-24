Пермяки смогут получить семейный налоговый кешбэк

В России запускается новая мера поддержки: ежегодная семейная налоговая выплата, которая охватит более 4 млн семей с детьми. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что речь идет о помощи работающим родителям с невысокими доходами.
Механизм выплаты фактически представляет собой возврат части уплаченного подоходного налога. Семьям с двумя и более детьми пересчитают НДФЛ по сниженной ставке, а разницу вернут в виде единовременной выплаты.
По оценкам властей, новая мера затронет почти 11 млн детей. Право на выплату получат семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека.
Эксперты отмечают, что новая мера по сути вводит в России элемент «налогового кешбэка» для семей с детьми. Подобный масштабный формат раньше не применялся.
Депутат Государственной Думы РФ по информационной политике Антон Немкин считает, что нововведение усилит адресную поддержку и сделает систему социальной помощи более справедливой:
— Это принципиально новый подход: государство не просто предоставляет пособие, а возвращает часть уже уплаченных налогов. Таким образом снижается реальная налоговая нагрузка на семьи с детьми, особенно на тех, кто находится в категории с невысокими доходами.
Депутат Государственной думы РФ от Пермского края Антон Немкин. Фото: пресс-служба депутата.
По словам депутата, важным преимуществом является привязка меры к официальной занятости:
— Это создает дополнительный стимул к легальной занятости и формированию прозрачных доходов. Поддержка становится не только социальной, но и экономически мотивирующей.
Антон Немкин также обратил внимание на масштаб охвата, отметив, что новая выплата может стать важным элементом демографической политики:
— Речь идет о миллионах семей — это одна из самых крупных адресных мер поддержки последних лет. Важно, чтобы механизм ее получения был максимально простым и понятным для граждан. Введение ежегодного налогового возврата шаг к формированию более устойчивой модели социальной помощи.