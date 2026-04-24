Когда ротонда вернется на набережную Алушты

«Подрядчик планирует до конца апреля закончить заливку всех колонн. До 31 мая ремонт будет полностью завершен», — сказала мэр.
Ранее в Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. Отмечалось, что на ее месте будет установлена полная ее копия. Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.
Также в Алуште продолжается капремонт берегоукрепительных сооружений набережной в районе санаториев «Карасан» и «Утес». Однако из-за погоды подрядчики отстают от графика.