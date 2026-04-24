В Центре безнадзорных животных в Калининграде обновили вольеры для собак

В Центре безнадзорных животных в Калининграде на улице Дзержинского стартовало обновление пространств. Начали с модернизации вольера для собак — новый рассчитан на сотню животных, сообщает минсельхоз региона.
Отмечается, что вольер с выгульной площадкой оборудован по всем санитарным нормам и заменит старые будки, расположенные на территории сегодня.
В планах — установка карантинного блока и изолятора, забора вокруг всей территории.
Площадь участка хотят увеличить, вместимость вырастет с 300 до 400 мест.
Узнать больше по теме
