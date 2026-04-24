Перед майскими праздниками самарцев ждут два сокращенных рабочих дня

Приближаются майские праздники. Помимо двух блоков выходных дней, которые продлятся по три дня, нас также ждут два сокращенных рабочих дня перед праздниками. Это касается всех россиян, в том числе самарцев, которые работают по стандартной пятидневной неделе.
1 мая в 2026 году выпадает на пятницу, поэтому в начале месяца мы будем отдыхать три дня, с 1 по 3 мая включительно. 30 апреля будет сокращенным рабочим днем, следует из производственного календаря.
Следующий сокращенный рабочий день выпадет на 8 мая перед длинными выходными с 9 по 11 мая. В это день продолжительность рабочего времени будет сокращена на час.
Ранее стало известно, что 10% работающих самарцев хотят продлить майские праздники отпуском.