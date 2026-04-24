В Госдуму внесут проект об отпуске за свой счет при болезни близких

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесут законопроект, предлагающий обязать работодателей предоставлять сотрудникам до пяти дней отпуска за свой счет при подтвержденной болезни близких, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 128 Трудового кодекса РФ.
Законопроектом предлагается установить обязанность работодателя по письменному заявлению работника предоставлять до пяти дней неоплачиваемого отпуска в год для ухода за больным супругом или близким родственником при наличии подтверждения медицинским документом.
В сопроводительных документах уточняется, что предлагаемое изменение направлено на установление гарантии, позволяющей работнику на законных основаниях временно отсутствовать на работе в необходимых семейных обстоятельствах.
Принятие проекта, по мнению авторов, будет способствовать повышению уровня социальной защищенности работников, формированию более предсказуемого и гуманного регулирования трудовых отношений, а также снижению числа спорных ситуаций, связанных с необходимостью кратковременного отсутствия работника по причине болезни супруга или близкого родственника.