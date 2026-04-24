Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Воронежа за 75 миллионов продают старинную швейную мастерскую

Объект культурного наследия находится на улице Кости Стрелюка.

В Воронеже продают здание старинной швейной мастерской, имеющей охранный статус объекта культурного наследия регионального значения. Мастерская расположена на улице Кости Стрелюка, 11/13.

Начальная цена объекта составляла 95 млн рублей, но позже мастерская подешевела до 75 миллионов.

В состав объекта недвижимости входит земельный участок, офисное здание и складские помещения. На территории есть собственная закрытая парковка.

Продавец сообщает, что министерством архитектуры и градостроительства области утвержден проект реконструкции объекта культурного наследия. Он предполагает создание гостиничного комплекса с рестораном и спа-зоной при сохранении исторического облика. Затраты на реконструкцию окупятся в течение 10−12 лет.