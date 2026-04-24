В центре Воронежа за 75 миллионов продают старинную швейную мастерскую

В Воронеже продают здание старинной швейной мастерской, имеющей охранный статус объекта культурного наследия регионального значения. Мастерская расположена на улице Кости Стрелюка, 11/13.
Начальная цена объекта составляла 95 млн рублей, но позже мастерская подешевела до 75 миллионов.
В состав объекта недвижимости входит земельный участок, офисное здание и складские помещения. На территории есть собственная закрытая парковка.
Продавец сообщает, что министерством архитектуры и градостроительства области утвержден проект реконструкции объекта культурного наследия. Он предполагает создание гостиничного комплекса с рестораном и спа-зоной при сохранении исторического облика. Затраты на реконструкцию окупятся в течение 10−12 лет.