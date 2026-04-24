Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подачу холодной воды ограничат в Таганроге на три дня из-за ремонта водовода

В Таганроге с утра 27 апреля до позднего вечера 29 апреля ограничат подачу холодной воды из-за планового ремонта на Донском техническом водоводе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Водовод является основным магистральным трубопроводом, по которому техническая вода поступает в город для последующей подготовки и снабжения жителей. Работы запланированы одновременно в селе Самбек, в селе Пятихатки и на территории городских очистных сооружений. В ремонте задействуют 27 специалистов и 12 единиц спецтехники.

На время ремонта подачу воды на городские очистные сооружения ограничат: ее обеспечат через трубы меньшего диаметра, а также артезианские скважины. В результате в городе временно снизится давление и объем подачи холодной воды. Для нужд жителей и социальных объектов организуют подвоз технической воды автоцистернами.