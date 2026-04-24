Белорус сам нарисовал госномер авто вместо утерянного, а теперь может сесть за это в тюрьму на два года

На фото было понятно, что госномер авто был видоизменен. Милиция установила, что ранее 57-летний житель Борисовского района потерял регистрационный знак от легкового авто Citroen. Но мужчина не захотел ехать в ГАИ, а придумал как «восстановить» номер. Дома он снял номер со своего грузового авто, закрасил краской из баллончика старые цифры, а потом краской и ватными палочками нанес «нужный» номер, который и установил на место потерянного. После этого белорус продолжил ездить на Citroen с самодельными номерами.