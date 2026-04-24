Белорус сам нарисовал госномер авто вместо утерянного, а теперь может сесть за это в тюрьму на два года

В Старых Дорогах попался водитель, который потерял номера на свое авто, но поленился ехать в ГАИ. Подробности рассказали в УВД Минского облисполкома.
Так, очевидец на одной из АЗС в Старых Дорогах обратил внимание на авто с подозрительным номером и передал информацию в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».
На фото было понятно, что госномер авто был видоизменен. Милиция установила, что ранее 57-летний житель Борисовского района потерял регистрационный знак от легкового авто Citroen. Но мужчина не захотел ехать в ГАИ, а придумал как «восстановить» номер. Дома он снял номер со своего грузового авто, закрасил краской из баллончика старые цифры, а потом краской и ватными палочками нанес «нужный» номер, который и установил на место потерянного. После этого белорус продолжил ездить на Citroen с самодельными номерами.
Белорус сам нарисовал номера на свою машину. Фото: УВД Минского облисполкома.
Прошло пару дней, как на заправке очевидец обратил внимание на его «творчество». Фигуранту инкриминируют подделку регистрационного знака транспортного средства. За это ему грозит штраф или до двух лет лишения свободы.
