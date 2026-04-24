Две сельские школы в Тацинском районе продают с торгов за 5,7 и 26 миллионов рублей

Две сельские школы продают с аукциона в Тацинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Тацинском районе Ростовской области на торги выставили две старые школы. Информация была опубликована на сайте «ГИС Торги».

Первый лот — двухэтажное здание в хуторе Верхнекольцов. Вместе со школой продают земельный участок, сарай и котельную. Площадь здания составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена — 5,7 миллиона рублей, шаг аукциона — 285,5 тысячи рублей. Земля под школой стоит 2,2 миллиона.

Второй лот — двухэтажная школа в хуторе Маслов. Ее площадь составляет более 2,2 тысячи квадратных метров. Вместе с ней продают земельный участок за 1,09 миллиона рублей. Начальная цена лота — 26,1 миллиона рублей, шаг аукциона — 1,3 миллиона.

Заявки на участие в торгах принимают до 18 мая. Сами аукционы состоятся 28 мая.

