Улицу Ошарскую перекроют в Нижнем Новгороде с 16 мая из-за ремонта

Источник: Живем в Нижнем

Движение транспорта полностью закроют на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде с 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединенного коммунального оператора».

Ограничения будут действовать на участке от Октябрьской до Грузинской. Кроме того, с 27 апреля на этом отрезке дороги будет введен запрет парковки по нечетной стороне улицы.

Специалисты планируют проложить почти километр новых труб — 670 метров теплотрасс и 300 метров водоводов. В связи с изменением дорожной схемы будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы пустят по улицам Варварской, Акдемика И. Н. Блохиной и Володарского. Автомобилистов просят объезжать перекрытый участок по Алексеевской, Максима Горького либо по Варварской и Белинского.

С 15 мая также будут действовать ограничение стоянки на участках Володарского, Акдемика И. Н. Блохиной и в районе дома № 17 на Ошарской.

Напомним, региональные льготы начали действовать в нижегородских электричках с 24 апреля.