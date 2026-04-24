Улицу Ошарскую перекроют в Нижнем Новгороде с 16 мая из-за ремонта

Движение транспорта полностью закроют на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде с 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединенного коммунального оператора».
Ограничения будут действовать на участке от Октябрьской до Грузинской. Кроме того, с 27 апреля на этом отрезке дороги будет введен запрет парковки по нечетной стороне улицы.
Специалисты планируют проложить почти километр новых труб — 670 метров теплотрасс и 300 метров водоводов. В связи с изменением дорожной схемы будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы пустят по улицам Варварской, Акдемика И. Н. Блохиной и Володарского. Автомобилистов просят объезжать перекрытый участок по Алексеевской, Максима Горького либо по Варварской и Белинского.
С 15 мая также будут действовать ограничение стоянки на участках Володарского, Акдемика И. Н. Блохиной и в районе дома № 17 на Ошарской.
