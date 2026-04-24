Участниками смены «ТурПрофи» в Татарстане стали 50 туристских волонтеров

Профильно-образовательная смена для туристских волонтеров «ТурПрофи» состоялась 16−17 апреля в детском оздоровительном лагере «Добрый» в Татарстане в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». К смене присоединились 50 студентов профильных учебных заведений, сообщили в государственном комитете республики по туризму.
Среди участников были студенты Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Казанского федерального университета, Университета управления «ТИСБИ», Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.
В рамках образовательной смены эксперты в сфере туризма раскрыли волонтерам ключевые секреты гостеприимства. Студенты освоили техники командообразования, научились грамотно работать с возражениями туристов и узнали, как сохранять доброжелательность в нестандартных ситуациях. Эти практические навыки станут фундаментом для их работы на проекте «Гостеприимная Казань».
Ежегодный проект реализуется государственным комитетом республики по туризму совместно с Ассамблеей туристских волонтеров Татарстана. В рамках проекта волонтеры — студенты высших учебных заведений — информируют гостей города об основных туристских центрах и событийных мероприятиях.
