В Балашове Саратовской области благоустроят сквер

В городе появится место отдыха с исторической тематикой «Балашов купеческий».

Сквер по улице Рабочей благоустроят в городе Балашове Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Территорию планируют разделить на функциональные зоны. Так, появятся место отдыха с исторической тематикой «Балашов купеческий», зеленая зона с газонами, стенд, посвященный уроженцу города — Герою Советского Союза, летчику-испытателю Юрию Гарнаеву. Кроме того, в сквере обустроят тротуары и детскую игровую площадку.

«Сквер, который будет благоустроен в ходе федерального проекта, расположен рядом с площадью, обновленной в прошлом году. Таким образом в городе планомерно приводят в порядок центральную часть. Всего же в регионе обновили свыше 1400 общественных и дворовых территорий, в этом году работы продолжатся», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.