Больница подмосковного Королева получила новое лазерное оборудование

Два современных аппарата поступили в отделение офтальмологии стационара филиала «Юбилейный» Королевской больницы, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Оборудование приобрели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Первый лазер предназначен для лечения глаукомы и вторичной катаракты. С его помощью врачи смогут проводить селективную лазерную трабекулопластику и лазерную дисцизию вторичной катаракты. Также оборудование позволяет экстренно снижать внутриглазное давление при острых приступах глаукомы», — рассказала заведующая отделением Ирина Макаренко.
Второй лазерный аппарат будет использоваться для операций на сетчатке при локальных отслойках, дистрофии и диабетической ретинопатии — серьезном осложнении на фоне сахарного диабета.
Сейчас специалисты занимаются сборкой и установкой оборудования. В ближайшее время на нем начнут работать опытные врачи отделения. Благодаря новым аппаратам жителям Королева больше не придется выезжать в другие клиники, чтобы получить высокотехнологичную офтальмологическую помощь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.