Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больница подмосковного Королева получила новое лазерное оборудование

Один из аппаратов предназначен для лечения глаукомы и вторичной катаракты.

Источник: Национальные проекты России

Два современных аппарата поступили в отделение офтальмологии стационара филиала «Юбилейный» Королевской больницы, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Оборудование приобрели в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Первый лазер предназначен для лечения глаукомы и вторичной катаракты. С его помощью врачи смогут проводить селективную лазерную трабекулопластику и лазерную дисцизию вторичной катаракты. Также оборудование позволяет экстренно снижать внутриглазное давление при острых приступах глаукомы», — рассказала заведующая отделением Ирина Макаренко.

Второй лазерный аппарат будет использоваться для операций на сетчатке при локальных отслойках, дистрофии и диабетической ретинопатии — серьезном осложнении на фоне сахарного диабета.

Сейчас специалисты занимаются сборкой и установкой оборудования. В ближайшее время на нем начнут работать опытные врачи отделения. Благодаря новым аппаратам жителям Королева больше не придется выезжать в другие клиники, чтобы получить высокотехнологичную офтальмологическую помощь.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.