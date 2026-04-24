Зерновых меньше, масличных больше, погода благоприятная: в Татарстане началась посевная

Изменение структуры посевов происходит в сторону увеличения доли более рентабельных культур, в то время как прибыльность зерновых снижается. В прошлом году площади под зерновыми были сокращены на 90 тысяч гектаров в пользу более доходных культур, таких как подсолнечник, кукуруза, соя и лен масличный. В этом сезоне площади под масличными увеличатся еще на 37 тысяч гектаров за счет сокращения посевов зерновых и кормовых культур.