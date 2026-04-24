Зерновых меньше, масличных больше, погода благоприятная: в Татарстане началась посевная

В этом году в Татарстане планируется уменьшение площадей под зерновыми культурами с одновременным увеличением посевов масличных. Это решение обусловлено снижением стоимости зерна, значительными остатками прошлого урожая и более высокой прибыльностью маржинальных культур. Подобная тенденция отмечается и в масштабах всей страны, что, по мнению аналитиков, является оправданным шагом в современных экономических реалиях.
На территории Татарстана уже приступили к весенне-полевым работам. В некоторых районах начат посев яровых культур. Посевная кампания осуществляется с традиционной государственной поддержкой, общий объем финансирования весенних работ оценивается в 43 миллиарда рублей, из которых хозяйства уже получили 2,4 миллиарда.
Планируемая общая площадь посевов составит 2,7 миллиона гектаров, что соответствует прошлогодним показателям. Из них под яровые культуры будет отведено 1,7 миллиона гектаров, включая 818 тысяч гектаров под зерновые и 684 тысячи гектаров под технические культуры. Площадь под озимыми культурами останется неизменной — 485 тысяч гектаров.
Погодные условия для проведения посевной кампании складываются благоприятно. Почти все озимые культуры находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, а уровень осадков с октября значительно превышает норму, что обеспечивает достаточный запас влаги в почве.
Прогнозируемый урожай на текущий год составляет 4,3 миллиона тонн зерна, 2 миллиона тонн сахарной свеклы и 1 миллион тонн масличных культур.
Изменение структуры посевов происходит в сторону увеличения доли более рентабельных культур, в то время как прибыльность зерновых снижается. В прошлом году площади под зерновыми были сокращены на 90 тысяч гектаров в пользу более доходных культур, таких как подсолнечник, кукуруза, соя и лен масличный. В этом сезоне площади под масличными увеличатся еще на 37 тысяч гектаров за счет сокращения посевов зерновых и кормовых культур.
Спрос на масличные подтверждается результатами прошлого года, когда сбор урожая составил 1 миллион тонн, а производство продукции растениеводства благодаря им выросло на 15%.
Переход к более прибыльным культурам в республике начался около десяти лет назад. Однако аграриям напоминают о необходимости оценки своих технических возможностей и сохранения прежних посевных площадей, а также о важности обеспечения рентабельности отрасли за счет качественного зерна, маржинальных культур и более эффективной заготовки кормов.
Изменение структуры посевов также связано с пересмотром внутреннего спроса на зерно, который снизился примерно до 2,5 миллионов тонн. Основные потребности включают животноводство, производство муки, спиртовой продукции и посевную кампанию. Для удовлетворения этих потребностей достаточно не более 1 миллиона гектаров зерновых.
Дополнительное давление на рынок зерна оказывает ценовая ситуация. Несмотря на некоторый рост цен в начале года, наблюдается их последующее снижение из-за высокого валового сбора, экспортных ограничений и значительных переходящих остатков зерна. В настоящее время на элеваторах республики хранится более 1,1 миллиона тонн зерна предыдущего урожая.