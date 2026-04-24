Единственный кормилец семьи под Воронежем отсудил свои водительские права у приставов

Хохольский районный суд встал на сторону местного жителя и отменил решение судебного пристава, который временно запретил мужчине садиться за руль. Для главы большой семьи автомобиль оказался жизненной необходимостью, без которой существование всей семьи оказалось под угрозой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 24 апреля.
Мужчина обратился в суд, когда узнал, что из-за долгов его ограничили в праве управления машиной. Он объяснил, что является единственным кормильцем: его супруга не работает, так как ухаживает за детьми. В семье воспитывается пасынок — ребенок-инвалид, которого нужно постоянно возить в больницу и школу, что без личного транспорта из села сделать практически невозможно.
Кроме того, автомобиль — это единственный способ для мужчины добираться до работы. График у него ненормированный, поэтому подстроиться под расписание редких сельских автобусов невозможно. Суд учел и то, что отец не скрывается от обязательств, а ежемесячно гасит свой долг. В итоге судья признал действия пристава незаконными и восстановил права водителя. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.