В Волгоградской области пропали четверо рыбаков на лодке

Четверо рыбаков на лодке пропали под Волгоградом, один из них найден мертвым.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр — РИА Новости. Четверо рыбаков на лодке пропали в Светлоярском районе Волгоградской области, тело одного из них обнаружили неподалеку от места рыбалки, сообщает ГУМВД России по региону.

По данным ведомства, в пятницу в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что четверо местных жителей в возрасте от 62 до 75 лет ушли на рыбалку в район хутора Громки и, возвращаясь на лодке домой, перестали выходить на связь.

«Около 12 часов дня на противоположном берегу Волги, в двух километрах от места рыбалки, было обнаружено тело одного из мужчин», — говорится в сообщении в «Макс».

В настоящее время полицейские ищут остальных рыбаков и их лодку. К поискам планируется привлечь беспилотники.