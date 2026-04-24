Историческое наследие, лазер и чёрные львы: о чём говорили на конференции реставраторов

Песчаник, из которого сделаны скульптуры, как пояснил реставратор, образовывался 140 миллионов лет, именно поэтому он очень плотный и долговечный. Казалось бы, львам всё должно быть нипочем, однако в руки реставраторам они попали в весьма печальном состоянии. «Чёрная полоса у скульптур началась тогда, когда они вместе со зданием бывшей биржи отошли Морскому торговому порту, — сказал он. — Львов стали регулярно красить в чёрный цвет. Причем краска была не абы какая, а та, которой красят якоря, с каучуком. И делалось это каждый год. В итоге она забила все поры камня».