Azur Air возобновит рейсы в Анталью из Нижнего Новгорода

Как ранее сообщал сайт Pravda-nn.ru, аэропорт Нижнего Новгорода 29 марта перешёл на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 24 октября. На этот период запланированы рейсы 16 авиакомпаний по 23 направлениям. Новинкой сезона 2026 года станет открытие прямых рейсов в Белград с 19 мая. Кроме того, из Нижнего Новгорода можно будет отправиться прямыми рейсами в Анталью, Батуми, Ереван, Сухум, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.