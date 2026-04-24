Azur Air возобновит рейсы в Анталью из Нижнего Новгорода

Авиакомпания Azur Air возобновляет полёты в Анталью из 13 городов России, вклюбая Нижний Новгород. Это решение было анонсировано пресс-службой перевозчика, передаёт ТАСС.
«Авиакомпания Azur Air с 28 апреля начинает полёты на крупнейший курорт Турции в сезоне “Лето-2026”. Полётную программу в Анталью откроет рейс из Москвы. Всего география вылетов охватит 13 городов России», — отмечается в сообщении.
Рейсы будут выполняться из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Сургута и Тюмени. После трёхлетнего перерыва авиакомпания добавит в расписание рейсы в Анталью из Ульяновска, а также возобновит полёты из Архангельска, Оренбурга и Сыктывкара, где они не выполнялись с 2021 года.
Перелёты будут осуществляться на комфортабельных самолётах Boeing 767 и Boeing 757. В авиакомпании подчеркнули, что готовы выполнять рейсы на протяжении всего летнего сезона.
Важно отметить, что зимой Azur Air не выполняет рейсы в Анталью. В этот период авиакомпания сосредоточена на направлениях в странах Юго-Восточной Азии.
Как ранее сообщал сайт Pravda-nn.ru, аэропорт Нижнего Новгорода 29 марта перешёл на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 24 октября. На этот период запланированы рейсы 16 авиакомпаний по 23 направлениям. Новинкой сезона 2026 года станет открытие прямых рейсов в Белград с 19 мая. Кроме того, из Нижнего Новгорода можно будет отправиться прямыми рейсами в Анталью, Батуми, Ереван, Сухум, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.