В космическом полумарафоне в Самаре поучаствовали 4,8 тысячи человек

Космический полумарафон — легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики и первой в России Неделе космоса, — состоялся 19 апреля в Самаре в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участниками соревнования стали 4,8 тыс. человек из 190 городов России и ближнего зарубежья, сообщили в Министерстве спорта Самарской области.
Любители бега стартовали на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км вдоль набережной Волги мимо основных достопримечательностей города. Также в программе были детские и инклюзивные забеги, соревнования по северной ходьбе и разминочный старт «Самарская миля» длиной 1586 м в честь года основания города. Победителями на полумарафонской дистанции стали Любовь Добровольская из Тольятти и Олег Ильин из Чебоксар.
«Это масштабное спортивное мероприятие мы проводим уже в одиннадцатый раз. Из года в год оно становится точкой притяжения любителей физкультуры, всех тех, для кого спорт является нормой и важной частью повседневной жизни. За это время “Космический полумарафон” полюбился не только жителям Самарской области, но и нашим соседям — на старте представители 45 регионов нашей страны. Отрадно, что бег приобретает все большую популярность, становится полезным досугом и объединяет семьи, друзей и трудовые коллективы», — обратился к участникам врио заместителя губернатора региона Дмитрий Яковлев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.