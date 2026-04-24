Нижегородцам рассказали о рынке недвижимости после снижения ставки

Центробанк наконец сделал то, чего многие ждали: 24 апреля ключевая ставка снизилась до 14,5%. Всего на полпроцента, но для тех, кто сейчас присматривает квартиру, даже это имеет значение. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на президента Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елену Макарову.
По её словам, снижение ставки в целом играет на руку покупателям. Ещё недавно ипотека была под 20%, потом опустилась до 19%, а сейчас приближается к 18%. Для молодых семей, которые не попадают под льготные программы, каждый процент ощутимо бьёт по карману — сегодня ежемесячные платежи нередко превышают 60 тысяч рублей.
Но есть и обратная сторона. Как только ставка будет снижаться дальше, покупатели смогут брать большие кредиты, и тогда продавцы вторичного жилья начнут поднимать цены. Сейчас они их сдерживают, потому что понимают — высокая нагрузка на покупателей и так всех душит. «Пусть не сильно, но цены будут повышаться, — говорит Елена Макарова. — Мы это уже наблюдаем на вторичке. А к осени будет ещё рост».
С новостройками ситуация другая. Там всё зависит от льготных программ — «Семейной ипотеки», IT-ипотеки. Но с 1 февраля условия «Семейной ипотеки» ужесточили: теперь кредит может взять только один супруг, а не оба. И многие покупатели начинают смотреть в сторону вторички, потому что там аналогичная квартира может стоить на 500 тысяч — миллион рублей дешевле, чем у застройщика. А значит, и кредит меньше, и платить легче.