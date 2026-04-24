Эксперт: восток Калининградской области все больше интересует туристов

Для привлечения туристов предприниматели разрабатывают карту Калининградской области, в которую будут включены «не столь очевидные» объекты на востоке. «Очень нужны карты востока области. Гостям интересно, люди едут, смотрят, слушают, хотят туда попасть. И достаточно большой поток. По сравнению с Калининградом в целом это немножко другие цифры. У нас на область [пришлось] всего 3,5 млн туристов за прошлый год. До Черняховска, предположим, доехало только 150 тыс., — отметила Шахматова. — Но у нас есть объекты, которые якорные, которые звучат и присутствуют в инфополе. У них такой хороший поток. Таким образом друг друга [предприниматели] поддерживаем для того, чтобы можно было человеку выбрать, что он хочет посмотреть, какие маршруты есть, разные источники. И для того, чтобы совместно создать что-то доброе, лучшее, вечное».