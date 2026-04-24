Школьник, напавший на одноклассников, получил срок

Суд признал 15-летнего юношу виновным в покушении на убийство двух одноклассников. Подросток год назад устроил резню прямо на уроке в нижегородской школе № 117. Говорят, у ребят был конфликт, но агрессора это, конечно, никак не оправдывает. Его вина доказана, и ближайшие четыре года юности он проведёт в воспитательной колонии. Ребята получили лёгкий вред здоровью. Подробности — в материале nn.aif.ru.