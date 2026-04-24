Школьник, напавший на одноклассников, получил срок

Суд признал 15-летнего юношу виновным в покушении на убийство двух одноклассников. Подросток год назад устроил резню прямо на уроке в нижегородской школе № 117. Говорят, у ребят был конфликт, но агрессора это, конечно, никак не оправдывает. Его вина доказана, и ближайшие четыре года юности он проведёт в воспитательной колонии. Ребята получили лёгкий вред здоровью. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Квалифицировали как покушение на убийство.
Поножовщина на уроке русского языка в обычной школе в рабочем районе случилась 11 марта 2025 года. На входе в здание были, как положено, рамки металлоискателя. Но они не работали, и парень спокойно пронёс в портфеле нож.
Сев на заднюю парту, школьник достал из портфеля нож и напал на соседа, а затем на другого одноклассника. Бил в шею. Остальные дети в ужасе кричали: «Нож!» и выбегали из класса. Убежал и нападавший. Он пытался спрятаться в лесополосе на выезде из города, но его задержали.
Раненые дети получили лёгкий вред здоровью. Уголовное дело по ЧП расследовали по признакам части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». По версии следствия, поводом для страшных событий на уроке стали неоднократные конфликты нападавшего с одноклассниками.
Больше года напавший находился под домашним арестом. И вот суд вынес приговор. Ближайшие четыре года подросток проведёт в воспитательной колонии. Там ему предстоит окончить школу. Приговор в законную силу не вступил. У матери осуждённого после приговора прямо в зале суда случился нервный срыв…
На скамье подсудимых сейчас и бывший директор школы № 117. По версии следствия, по её приказу отключили стационарный металлодетектор, чтобы не создавать очереди на входе. Это привело к ЧП, считает следствие.
«Поздно кричать и плакать».
Нижегородцы в социальных сетях активно обсуждают приговор по громкому делу. Мнения разнятся. «Поздно матери кричать и плакать. Нужно было помогать сыну, к психологу водить», — пишет пользователь под ником Людмила Ч.
«Мы мальчишками тоже много дрались в школе, но ни один не взялся за нож», — добавляет пользователь под ником Роман У.
«Хвататься за нож — это не вариант, конечно, но тут скорее глобальная проблема в самой системе образования», — считает пользователь под ником Алёна Т.
Увы, это не первый случай, когда в Нижнем Новгороде за поножовщину судят подростков. 6 июня 2022 года 13-летний школьник в подъезде зарезал 12-летнего знакомого, учившегося с ним в одной школе. Камера домофона всё зафиксировала… На теле убитого насчитали 32 колото-резаных раны.
Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», но его прекратили, поскольку уголовная ответственность по статье наступает с 14 лет. Тем не менее суд постановил поместить подростка в интернат закрытого типа в связи с совершением общественно опасного деяния.