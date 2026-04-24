У калининградки конфисковали «Лэнд Ровер» за нетрезвое вождение

У жительницы Калининграда конфискован «Лэнд Ровер» за нетрезвое вождение. Машина отошла в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
30 ноября 2025 года в Калининграде местную жительницу, которая была лишена прав, остановили сотрудники ГИБДД. Автомобилистка была снова пьяна.
Отмечается, что еще в марте того года она привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Суд назначил женщине 200 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.
Узнать больше по теме
