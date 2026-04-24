В Ростове определят состояние старинного здания в переулке Крепостном

В администрации Ростова прокомментировали ситуацию с многоквартирным домом № 60 в переулке Крепостном. Жители обращались с жалобами на плохое состояние постройки и настаивали на признании ее аварийной.
Как уточнили в администрации Кировского района, для решения вопроса будет подан запрос о выделении бюджетного финансирования. Средства необходимы для проведения инструментального обследования здания. Рассмотреть этот вопрос планируется на августовском заседании городской Думы.
Дальнейшую судьбу дома определят по итогам технического заключения: специалисты либо назначат капитальный ремонт, либо признают объект аварийным с последующим сносом.
