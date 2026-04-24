Служившее швейной мастерской здание XIX века продают за 75 млн в Воронеже

Старинную швейную мастерскую на улице Кости Стрелюка в Воронеже продают за 75 млн рублей. Здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, выставили на продажу на сайте бесплатных объявлений в четверг, 23 апреля.
Объект представляет собой имущественный комплекс, включающий в себя земельный участок и два двухэтажных нежилых здания. Одно из них оборудовано столовой и офисами, а также имеет подвал. Во втором находятся шесть производственных помещений.
При желании продавец может предоставить покупателю проект реконструкции зданий, утверждённый в министерстве архитектуры и градостроительства Воронежской области. Он предусматривает строительство гостиничного комплекса с рестораном и спа-зоной с сохранением исторического облика здания.
Отметим, что здание, построенное в XIX веке знаменитыми воронежскими меценатами — купеческой семьёй Клочковых, служило не только швейной мастерской, но и приютом для девочек-сирот. Его архитектурный стиль сочетает элементы русской и западноевропейской средневековой архитектуры.