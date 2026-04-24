В Волгоградской области планируют очистить около 500 км водоохранных зон

Волгоградская область присоединилась к Всероссийской акции по очистке берегов рек «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». До ноября планируют привести в порядок не менее 500 км водоохранных зон, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Центральное мероприятие акции в регионе уже прошло на берегу реки Ахтубы в городе Волжском. Представители органов власти, общественных организаций, студенты, неравнодушные жители очистили от мусора одно из излюбленных мест отдыха горожан.
К уборке территорий участники акции подходят ответственно и рационально, собирая разные виды отходов раздельно и отправляя полезные фракции на переработку. Дополнительно весь собранный мусор будет проходить обработку на сортировочных комплексах.
Напомним, в прошлом году в акции по очистке берегов рек и озер приняли участие более 21 тыс. жителей региона. Они собрали более 1,3 тыс. куб. м мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.