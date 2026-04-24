В «Максе» появилась расшифровка голосовых сообщений

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На национальной платформе «Макс» появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
Она доступна как для входящих, так и для исходящих аудиозаписей.
Бета-версию цифровой платформы «Макс» запустили в марте прошлого года. Она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Развивает его «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».