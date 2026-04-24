В «Максе» появилась расшифровка голосовых сообщений

Бета-версию цифровой платформы «Макс» запустили в марте прошлого года. Она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Развивает его «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».