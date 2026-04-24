Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага посетил Волгоград. Он побывал на Мамаевом кургане, чтобы почтить память советских воинов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на музей-заповедник «Сталинградская битва». Политик с большим интересом осмотрел главный мемориальный комплекс города-героя.
В рамках визита гость также посетил музей-панораму «Сталинградская битва», где оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Он подчеркнул, что Сталинград для всего мира является символом победы и гуманизма.
«Я отдаю дань уважения советским героям, освободившим нас от фашизма. Ни один народ не пострадал во Второй мировой войне так, как русские, и я могу только сказать: Спасибо, Россия!», — отметил Любош Блага. Политик добавил, что словацкий народ всегда будет благодарен советским освободителям, а Волгоград произвел на него сильное впечатление.
Как отмечается, визит в город-герой на Волге был давней мечтой словацкого политика, который часто приезжает в Россию.
