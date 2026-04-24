В Томской области обновят участок дороги Молчаново — Гришино — Алексеевка

Участок дороги Молчаново — Гришино — Алексеевка протяженностью 2,1 км отремонтируют в Молчановском районе Томской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Ремонт пройдет на участке дороги от села Молчаново до нефтеперекачивающей станции. Подрядная организация уложит новое двуслойное покрытие из асфальтобетонных смесей, укрепит обочины щебеночно-песчаной смесью и нанесет дорожную разметку. Работы планируют выполнить до конца июля.
Напомним, в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланированы работы на загородных трассах. Также их проведут на трех мостовых сооружениях в Асиновском, Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Молчановском, Шегарском, Чаинском и Томском районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.