Работникам нижегородской судоходной компании не платили зарплату несколько месяцев

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку из-за невыплаты заработной платы сотрудникам судоходной компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что предприятие Нижегородской области, занимающееся грузовыми речными перевозками, не оплачивало труд своих работников с ноября 2025 года по февраль 2026 года.
По результатам проведенной проверки транспортная прокуратура примет меры реагирования, направленные на соблюдение прав работников.
Напомним, что прокуратура потребовала от директора коммерческой организации Кстовского района погасить долги по зарплате.