Детские пособия семьям Прикамья перечислят до праздников

Российские семьи получат ряд детских пособий за май досрочно: выплаты начнут поступать уже 29−30 апреля.

Об этом сообщили в Социальном фонде России, уточнив, что мера связана с майскими праздниками и направлена на обеспечение своевременной поддержки граждан.

Речь идет о ключевых видах выплат: едином пособии на детей до 17 лет и беременных женщин, ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособии на ребенка военнослужащего по призыву.

Все эти средства поступят досрочно тем семьям, которые получают выплаты через банковские счета.

Для получателей через «Почту России» график останется стандартным: доставка начнется в мае и продлится до 25 числа в зависимости от режима работы отделений в регионах.

Отдельно в Социальном фонде уточнили, что ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трех лет будут перечислены по обычному графику — 5 мая.

Депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин считает, что практика досрочных выплат перед длительными выходными становится важным элементом социальной стабильности.

"Для семей с детьми крайне важно получать выплаты вовремя, особенно в периоды длинных праздников, когда меняется привычный финансовый ритм.

Досрочное перечисление позволяет избежать кассовых разрывов в семейном бюджете и дает людям больше уверенности", — отметил парламентарий.

По словам депутата, особую роль играет автоматический характер начислений.

«Гражданам не нужно подавать дополнительные заявления или уточнять сроки, система работает проактивно. Это тот уровень сервиса, к которому сегодня должна стремиться социальная сфера», — подчеркнул Антон Немкин.

Он также добавил, что развитие подобных механизмов повышает доверие к государственным институтам.

«Когда выплаты приходят заранее и без лишней бюрократии, это воспринимается как реальная поддержка, а не формальная мера. Важно закреплять такие практики на постоянной основе», — заключил депутат.