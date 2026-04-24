В Краснодаре состоится фестиваль ГТО для семейных команд

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд состоится 25 апреля в Краснодаре. Мероприятие организуют в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
В фестивале приглашают принять участие семьи города. Мероприятие объединит три поколения — детей, родителей, а также бабушек и дедушек. Участники команды должны быть зарегистрированы на сайте ГТО и иметь медицинский допуск.
В программу фестиваля войдут четыре дисциплины: прыжок в длину с места, отжимания, пресс и бросок килограммового мяча в цель. Победители и призеры фестиваля получат грамоты и медали.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.