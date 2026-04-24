Нового заместителя начальника назначили в ГУ МВД по Ростовской области

В главном управлении МВД России по Ростовской области назначили нового заместителя начальника. Им стал полковник полиции Александр Курпас. Приказ подписал министр МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Руководитель донского главка Александр Речицкий представил своего нового зама на совещании с начальниками подразделений. Он отметил его высокий профессионализм, знания и большой опыт.
Известно, что Александр Курпас родился в 1970 году в Кропоткине Краснодарского края. У него два высших образования — техническое и юридическое. Службу в органах внутренних дел он начал в начале 1990-х. Работал в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Адыгее. За это время прошел путь от инспектора по дознанию до старшего инспектора по особым поручениям.
