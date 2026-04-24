Фермерских животных без маркировки обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области были обнаружены случаи несоблюдения правил маркировки и ведения учета сельскохозяйственных животных. Данная информация была предоставлена межрегиональным Управлением Россельхознадзора.
С начала апреля текущего года ведомство зарегистрировало два инцидента, когда владельцы крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей, уклонились от обязательной регистрации. Подобные нарушения были зафиксированы у владельцев двух личных подсобных хозяйств, расположенных в поселке Комсомольский Богородского округа и в городе Выкса. По результатам проверок им были вынесены предостережения.
Кроме того, владельцам двух личных подсобных хозяйств в Богородском округе и одного хозяйства в Выксе также были объявлены предостережения. Причиной послужил отказ от выполнения запланированных мероприятий по борьбе с эпизоотиями.
В общей сложности, Россельхознадзор выписал 16 предписаний, направленных на устранение выявленных нарушений требований ветеринарного законодательства.
Ранее очаги бешенства обнаружили еще в двух селах Нижегородской области.