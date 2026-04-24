В Турции ограничили доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

Источник: РБК

Парламент Турции принял закон, запрещающий использовать социальные сети детям младше 15 лет, сообщает Reuters.

Закон обязывает платформы принимать меры по проверке возраста пользователей. Под действие регулирования также подпадают игровые платформы — они должны классифицировать игры по возрастным критериям.

Кроме того, согласно принятому закону, платформы с большим количеством пользователей обязаны назначить своего представителя в Турции.

Ранее газета Yeni Şafak писала, что на фоне недавних вооруженных инцидентов с участием детей и подростков турецкие власти приняли решение внедрить специальные детские сим-карты, оснащенные системой блокировки нежелательного контента. Помимо внедрения специальных сим-карт, доступ к которым получат родители, власти рассматривают возможность блокировки VPN-сервисов, а также ограничения доступа к интернету для лиц младше 18 лет.

