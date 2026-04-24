В Турции ограничили доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

Ранее газета Yeni Şafak писала, что на фоне недавних вооруженных инцидентов с участием детей и подростков турецкие власти приняли решение внедрить специальные детские сим-карты, оснащенные системой блокировки нежелательного контента. Помимо внедрения специальных сим-карт, доступ к которым получат родители, власти рассматривают возможность блокировки VPN-сервисов, а также ограничения доступа к интернету для лиц младше 18 лет.