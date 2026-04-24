Би-Би-Си узнала, что Эпштейн годами снимал для жертв квартиры в Лондоне

Осужденный в США сексуальный преступник Джеффри Эпштейн на протяжении нескольких лет после отказа британской полиции расследовать его деятельность, арендовал несколько квартир в центре Лондона, где размещал женщин, подвергаемых сексуальному насилию, говорится в расследовании телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си.
Журналисты обнаружили доказательства аренды четырех квартир в престижных районах Кенсингтон и Челси. Там проживали женщины, многие из которых прибыли из России и Восточной Европы. Шесть из них впоследствии заявили, что стали жертвами Эпштейна. Некоторые женщины были принуждены к сотрудничеству с финансистом — они занимались вербовкой новых жертв для его сети сексуальной эксплуатации.
Аренда квартир, а также регулярные поездки женщин в Париж на поездах Eurostar продолжались вплоть до ареста Эпштейна в США в июле 2019 года. Согласно документам, попавшим в редакцию, с 2011 по 2019 год Эпштейн приобрел не менее 53 билетов на Eurostar. 33 из них были куплены уже после того, как в 2015 году одна из жертв, Вирджиния Джуффре, обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой международной торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Издание отмечает, что Скотланд-Ярд имел возможность начать расследование в отношении Эпштейна еще в 2015 году, но после допроса Джуффре не стал этого делать, посчитав, что «другие международные органы» лучше справятся с делом. В 2020 году, в полицию обратилась вторая женщина, однако ее обращение также не вызвало реакцию. Британские власти также знали по меньшей мере об одной из лондонских квартир Эпштейна.
Правозащитники и бывшие сотрудники полиции раскритиковали бездействие властей. Экс-комиссар по борьбе с рабством Кевин Хайленд заявил, что полиция упустила возможности для расследования. Адвокат по правам человека Тесса Грегори назвала отсутствие расследования «ошеломляющим», подчеркнув, что государство обязано проводить расследования по фактам торговли людьми. В Скотланд-Ярде заявили, что действовали в соответствии с законом.
Газета The Telegraph сообщала, что Министерство юстиции США препятствует расследованию, которое ведет британская полиция в отношении бывшего посла Великобритании в США лорда Питера Мандельсона и его связей с Эпштейном.
По информации издания, американские власти отказываются передавать британским ключевые доказательства из материалов дела Эпштейна на добровольной основе. Минюст США требует от Скотланд-Ярда направить официальный запрос о взаимной правовой помощи. Такая процедура может занять не менее полутора лет, что существенно затянет разбирательство в отношении Мандельсона.
В феврале 2026 года прокуратура Парижа начала два расследования деятельности Эпштейна во Франции по подозрениям в торговле людьми и отмывании денег. Адвокаты жертв призывают к проведению публичного расследования в Великобритании.
