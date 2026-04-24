Набиуллина увидела увеличение риска для инфляции от бюджетной политики

В ЦБ «менее уверены сейчас в дезинфляционном вкладе бюджета, который предполагался в законе о бюджете», заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос, почему тема «существенной неопределенности» параметров бюджетной политики вынесена в самое начало решения ЦБ по ставке, передает корреспондент РБК.
Глава ЦБ напомнила, что сейчас идут дискуссии по поводу возможных изменений параметра бюджета. Пока параметры не объявлены, но есть риск более высокого структурного дефицита бюджета, подчеркнула она: «Он существует, он возрос». «Это значит, по бюджетному каналу в экономику поступит больше денег», пояснила Набиуллина.
«Если сложится больше структурный первичный дефицит бюджета, то это потребует более жесткой денежно-кредитной политики», — подчеркнула глава ЦБ. Параметры бюджета важны не только на этот год, но и на последующие годы, потому что денежно-кредитная политика действует с лагом, добавила глава Банка России.
Сужение диапазона ключевой ставки на 2026−2027 годы связано с тем, что инфляция идет в верхней части прогнозного диапазона, сказала она, добавив, что это означает меньшее пространство для снижения ставки.
ЦБ сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. — с 15% до 14,5%. Однако в пресс-релизе к решению ЦБ сообщил, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке регулятора, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. «Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», — подчеркнул регулятор.
