Набиуллина увидела увеличение риска для инфляции от бюджетной политики

ЦБ сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. — с 15% до 14,5%. Однако в пресс-релизе к решению ЦБ сообщил, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке регулятора, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. «Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», — подчеркнул регулятор.