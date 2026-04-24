Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина увидела увеличение риска для инфляции от бюджетной политики

Сейчас есть риск более высокого структурного дефицита бюджета, подчеркнула Набиуллина. ЦБ в пятницу, 24 апреля, снизил ключевую ставку до 14,5%.

Источник: РБК

В ЦБ «менее уверены сейчас в дезинфляционном вкладе бюджета, который предполагался в законе о бюджете», заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос, почему тема «существенной неопределенности» параметров бюджетной политики вынесена в самое начало решения ЦБ по ставке, передает корреспондент РБК.

Глава ЦБ напомнила, что сейчас идут дискуссии по поводу возможных изменений параметра бюджета. Пока параметры не объявлены, но есть риск более высокого структурного дефицита бюджета, подчеркнула она: «Он существует, он возрос». «Это значит, по бюджетному каналу в экономику поступит больше денег», пояснила Набиуллина.

«Если сложится больше структурный первичный дефицит бюджета, то это потребует более жесткой денежно-кредитной политики», — подчеркнула глава ЦБ. Параметры бюджета важны не только на этот год, но и на последующие годы, потому что денежно-кредитная политика действует с лагом, добавила глава Банка России.

Сужение диапазона ключевой ставки на 2026−2027 годы связано с тем, что инфляция идет в верхней части прогнозного диапазона, сказала она, добавив, что это означает меньшее пространство для снижения ставки.

ЦБ сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. — с 15% до 14,5%. Однако в пресс-релизе к решению ЦБ сообщил, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке регулятора, остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год. «Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», — подчеркнул регулятор.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше