Липецкое ОСФР отремонтирует клиентскую службу в здании-памятнике за 65 млн

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить демонтаж и монтаж облицовки стен и перегородок, устройство новых перегородок из кирпича, стекла и гипсокартона, отделку стен стеклообоями, керамической плиткой, керамогранитом и кварцвиниловыми плитами. Также необходимо провести работы с потолками (устройство подвесных систем), замену полов с устройством новой стяжки и покрытия из керамогранита, демонтаж и монтаж дверных блоков. В контракт входят замена радиаторов и труб отопления, перекладка сетей водоснабжения и водоотведения, установка сантехники (включая оборудование для маломобильных групп населения), а также электромонтажные работы с установкой светодиодных светильников. Отдельно предусмотрены демонтаж и монтаж тактильной плитки и предупреждающих наклеек для МГН.