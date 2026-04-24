Помощь самым важным отраслям. Законодатели ПФО — о кадрах для АПК и медицины

Привлечение специалистов в сельском хозяйстве и забота о медиках были в центре внимания Совета законодателей ПФО в Йошкар-Оле. Пленарное заседание провёл председатель Совета законодателей, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Кормильцам нужна поддержка.
Динамичное развитие агропромышленного комплекса — залог того, что наш стол будет каждый день здоровым и изобильным. Законодатели ПФО вопросами господдержки села занимаются постоянно.
В последние два года именно по их инициативе удалось внести важные изменения в федеральные законы. «Льготную сельскую ипотеку теперь можно получить и на готовый жилой дом, и на его строительство своими силами, — говорит Евгений Люлин. — А муниципалитеты теперь вправе приобретать жильё для программы комплексного развития сельских территорий у ИП».
Нижегородская область делает акцент на развитии кадрового потенциала АПК. Так, областной закон предусматривает для молодых специалистов, трудоустроившихся на селе, до полумиллиона рублей единовременного пособия, до 8000 ₽ ежемесячных выплат и до 2 млн руб. компенсации затрат на улучшение жилищных условий. Эти меры поддержки со стороны государства с 2019 года уже повысили качество жизни более 1200 человек.
Совет законодателей ПФО тем временем разрабатывает новые рекомендации, которые помогут развитию стратегической отрасли. В частности, планируют предложить Правительству РФ ввести повышающий коэффициент при распределении субсидий для регионов нечернозёмной зоны; увеличить стоимость гектара культуртехнических работ по госпрограмме мелиорации, чтобы вернуть в оборот заросшие земли сельскохозяйственного назначения, а также расширить господдержку ветеринарных врачей, работающих в госклиниках.
В числе предложений совета — и субсидии на лизинг отечественной сельхозтехники, и снижение ставок по кредитам, и льготы для переработчиков овощей, и субсидирование закупки живой птицы у фермеров… «Будем продвигать наши предложения на федеральном уровне», — резюмировал Евгений Люлин.
Для здоровья отрасли.
Не менее остро, чем АПК, кадры необходимы медицине. Системными проблемами российских регионов справедливо называют дефицит врачей и среднего медперсонала, особенно на селе и в малых городах.
«В 2025 году в России системе не хватало 29 тыс. врачей и 63 тыс. представителей среднего медперсонала, — констатирует Евгений Люлин. — На федеральном уровне мы добились принятия закона о целевом обучении в ординатуре и трёхлетнем наставничестве для выпускников. Кроме того, свою эффективность в привлечении кадров на село доказали программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер”. С 2012 года в регионах ПФО в этих программах поучаствовали более 13 тыс. медиков. Но многое ещё необходимо дорабатывать».
Обсудив ситуацию в здравоохранении, Совет законодателей ПФО предлагает увеличить размер единовременных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», распространив меры поддержки на медработников, прибывающих в города, где живёт до 100 тыс. человек. Представители региональных парламентов округа считают, что пора разработать федеральную программу обеспечения медиков жильём, а также ввести обязательное государственное страхование жизни и здоровья медработников при исполнении трудовых обязанностей.
Официально.
«Не менее важная тема — разгрузка врачей от бумажной работы, — говорит председатель Совета законодателей Приволжья Евгений Люлин. — Нужно упростить формы отчётности и использовать ИИ для заполнения медицинской документации. Кроме того, Совет законодателей ПФО направит в Госдуму и Правительство РФ три предложения: разработать механизм правовой защиты и страхования медработников от врачебной ошибки, быстрее внедрить новую отраслевую систему оплаты труда и принять федеральную жилищную программу для отрасли, включая механизмы льготной аренды и доступной ипотеки».