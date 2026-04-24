Что запрещено на Василия Парильщика, 25 апреля 2026 года

Так что 25 апреля — это день, чтобы перечитать о двойной спирали, а вечером выйти на улицу и посмотреть на звёзды. И подумать о том, что код жизни и звёздная пыль — это, по сути, одно и то же. Мы сделаны из атомов, которые родились в недрах давно погасших солнц. А последовательность этих атомов записана в молекуле, которую открыли ровно 73 года назад.